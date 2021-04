Macron má podle průzkumu největší šance na výhru ve volbách v roce 2022

V politických debatách ustavičně zaznívá, že Francouzi si nepřejí, aby se opakoval duel Macrona a Le Penové z předchozích voleb, připomněl nedělník. Ale průzkum ukazuje stejný obrázek bojiště ovládnutého finalisty roku 2017 a všechny hypotézy, otestované v průzkumu, slibují na příští rok odvetu. Žádná jiná konfigurace, než duel Macron-Le Penová, se na základě získaných údajů nezdá pravděpodobnější. Ale Macronova převaha už není tak jednoznačná, jak tomu bylo v průzkumu z loňského října. Zástupci Ifop to vysvětlují i potížemi plynoucími pro stávající hlavu státu z dopadů nynější pandemie.

"Ve skutečnosti se základy macronismu drolí: během šesti měsíců prezidentův volební potenciál zeslábl o čtyři procentní body u zaměstnanců soukromého sektoru a 12 procentních bodů u vedoucích pracovníků a svobodných povolání. Ještě znepokojivější je ztráta deseti procentních bodů mezi voliči, kteří pro něj hlasovali v roce 2017 (ze 72 na 62 procent)," upozornil list a dodal, že pokud se chce Macron vůbec kvalifikovat do druhého kola, musí si dát pozor, aby si svůj politický kapitál uchoval.

Voličstvo Le Penové, odhadnuté na 25 až 27 procent, nikdy nebylo tak vzdálené voličům Macrona. "Zápas mezi Macronem a Le Penovou je také sociálním a demografickým soubojem," diagnostikuje Frédéric Dabi z Ifos. Jakoby podle něj existovaly dvě Francie, které se nepřekrývají, jakkoli v minulosti se vyskytovali šéfové volící levici a zaměstnanci hlasující pro pravici. Nyní pro Macrona nejvíce hlasují věkové kategorie mezi 18 až 24 lety a ve věku nad 65 let (3 procenta), zatímco pro Le Penovou nejvíce hlasují lidé ve věku mezi 25 až 34 lety a ze skupiny mezi 50 až 65 lety, což jsou generace nejvíce zasažené krizí a hledáním práce. Le Penová má také silné pozice mezi zaměstnanci a lidmi s nižším vzděláním. U Macrona je tomu úplně naopak.

I přes silnou dynamiku by kandidátka krajní pravice měla podle průzkumu opět zůstat před branami Elysejského paláce: se 46 procenty hlasů by prohrála druhé kolo proti Macronovi s přízní 54 procent voličů.

Pokud by se volby konaly právě teď, pravice by utrpěla další fiasko: žádný z jejích možných kandidátů by se podle průzkumu neprobojoval do finále: ani Xavier Bertrand, ani Valérie Pécresseová a ještě méně Laurent Wauquiez nebo Bruno Retailleau, dodal nedělník.

Nicméně nejen Macron, ale i Bertrand a Pécresseová by dokázali Le Penovou porazit, kdyby se do druhého kola dostali. Bývalý levicový kandidát na prezidenta Jean-Luc Mélenchon či "zelený" Yannick Jadot by naopak s Le Penovou prohráli a pařížská socialistická starostka Anne Hidalgová by remizovala, poznamenal pravicový list Le Figaro.