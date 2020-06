Macron nastínil další rušení karantény, chce Evropu méně závislou na Číně a USA

"Léto 2020 nebude jako jiná léta a budeme muset bedlivě sledovat vývoj epidemie. Bude potřeba se připravit na možnost, že udeří znovu a ještě silněji. Boj proti epidemii tedy neskončil. Ale mám radost, stejně jako vy, z tohoto prvního vítězství nad virem," citoval Macrona deník Le Monde.

Francie má pátou nejvyšší oficiální bilanci obětí covidu-19 na světě, s nemocí vláda spojuje skoro 30.000 úmrtí. V posledních dnech ale ministerstvo zdravotnictví hlásilo méně než 30 mrtvých denně, zatímco potvrzené případy nákazy koronavirem přibývají po stovkách. Po značných kapacitních problémech z první poloviny dubna také vytrvale klesá vytíženost nemocnic, přičemž počet lidí hospitalizovaných kvůli nákaze v zemi o víkendu spadl pod 11.000.

Nejhůře byl zasažen severovýchod Francie včetně Paříže a jejího okolí, přičemž tyto regiony byly před měsícem na začátku uvolňování celostátní karantény označeny jako "červené zóny". V pondělí se ale i tyto oblasti stanou zónami zelenými, což znamená, že i v hlavním městě budou moci restaurace a bary přivítat zákazníky ve svých vnitřních prostorách.

Dès demain, tout le territoire - à l'exception de Mayotte et de la Guyane où le virus circule encore activement - passera dans la « zone verte », ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail, et la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2020

O týden později by pak měla být naplno obnovena povinná školní docházka. "Jesle, školy a střední školy se připravují na to, že od 22. června přijmou všechny žáky povinným způsobem a podle pravidel běžné docházky. Bude třeba se nadále co nejvíce vyhýbat shromážděním, protože víme, že to jsou hlavní příležitosti k šíření viru," řekl Macron.

Francouzský prezident v půlhodinovém projevu mluvil také o ekonomických dopadech koronavirové krize, která podle agentury Reuters obnažila závislost Francie i zbytku Evropy na globálních dodavatelských řetězcích. Macron avizoval, že bude usilovat o vybudování Evropy méně závislé na Číně nebo Spojených státech.

"Tato zkouška také ukázala slabiny, křehkost, naši závislost na jiných kontinentech ohledně opatřování jistých výrobků," míní šéf Elysejského paláce. Francouzská vláda očekává, že ekonomika letos v meziročním srovnání zpomalí o 11 procent. Podle Macrona je "jedinou odpovědí" na současnou krizi "vytvořit silný a odolný ekonomický model, více pracovat a vyrábět, abychom nebyli závislí na ostatních". Navýšení daní kvůli pokrytí výdajů na krizová opatření prezident vyloučil.