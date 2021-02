Macron navrhuje poslat část vakcín chudým zemím

Malá část evropských a amerických zásob vakcíny by podle Macrona pomohla chudým zemím, například v Africe, zahájit očkovací kampaň. Očkování v evropských zemích a USA by to přitom podle něj nijak neohrozilo. Krok podle prezidenta podporuje i německá kancléřka Angela Merkelová.

Macron rovněž řekl, že zaslání pěti procent zásob vakcín do chudých zemí by mimo jiné oslabilo pozici Číny a Ruska, které podle něj zneužívají nedostatku vakcín a snaží se protlačit své přípravky nejisté kvality.

Francouzský prezident upozornil, že v Africe nyní často kupují vakcínu proti koronaviru za "astronomické ceny", někdy až třikrát dráže než Evropané.

Podle Macrona je rychlé očkování ve státech kolem Středozemního moře, na Balkáně a na Blízkém východě v evropském zájmu. Bez proočkování tamních obyvatel by totiž Evropa nikdy nemohla otevřít své hranice.

Macronův návrh přivítala Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle jejího šéfa Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse by darování části zásob vakcín chudým zemím bylo v zájmu všech, neboť by se tak podařilo pandemii dostat dříve pod kontrolu. WHO už několik týdnů kritizuje bohaté státy, které podle ní hromadí vakcíny na úkor chudších zemí.