Macron požádal Francouze, aby vydrželi ještě několik týdnů omezení

Počty nových případů nákazy v posledních dnech ve Francii stoupají, ve hře je uzavření dvaceti departmentů. Víkendová uzávěra dnes ráno skončila ve městech Nice a Dunkerk a v jejich okolí, obnovena bude zase v pátek večer. Stejný osud by mohl čekat některá velká francouzská města a Ile-de-France, tedy oblast Paříže a jejího okolí.

Emmanuel Macron bude tento týden jednat se členy vlády o možnosti zavedení "sanitárního průkazu", který by umožňoval například návštěvu kulturních nebo restauračních zařízení. Na rozdíl od očkovacího průkazu, o kterém jednají zástupci členských zemí Evropské unie, by francouzský doklad zahrnoval také informace o absolvovaných negativních PCR a antigenních testech, vysvětluje list Le Figaro. Jeho držiteli by mohli být i mladí lidé, na které přijde ve Francii řada s očkováním nejdříve v létě.

"Očkování nesmí být jediným klíčem k obnovení aktivit, jinak bychom vytvářeli dvourychlostní společnost a to by bylo velmi nespravedlivé," uvedl v neděli francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune.