Macron tvrdí, že označení ruských činů na Ukrajině za genocidu je slovní eskalací

— Autor: ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes prohlásil, že použití termínu "genocida" v souvislosti s ruským postupem na Ukrajině by znamenalo slovní eskalaci, která by zkomplikovala jeho úsilí o nastolení míru. Šéf Elysejského paláce to řekl stanici France Bleu.