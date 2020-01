Macron žádá Rúháního, aby nezvyšoval napětí

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Írán by neměl přijímat žádná opatření, která by na Blízkém východě dál zvýšila napětí po americkém útoku, při němž minulý týden v Bagdádu zahynul velitel íránských elitních jednotek Kuds Kásem Solejmání. Francouzský prezident Emmanuel Macron to dnes v telefonickém rozhovoru řekl íránskému prezidentovi Hasanovi Rúhánímu, informovala agentura Reuters. Šéf Elysejského paláce Teherán rovněž vyzval, aby se vrátil k plnému dodržování jaderné dohody z roku 2015.