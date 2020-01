Evropská komise (EK) se na soud obrátila kvůli zákonu, kterým Maďarsko před třemi lety zpřísnilo dohled nad organizacemi financovanými ze zahraničí. Ty, jejichž roční příspěvek překročí 7,2 milionu forintů (546.000 Kč), se musejí povinně registrovat a také zveřejňovat podrobnosti o svých dárcích.

"Tyto podmínky se však uplatní pouze v případě darů pocházejících ze zahraničí, takže se mnohem pravděpodobněji týkají státních příslušníků jiných členských států než maďarských státních příslušníků," uvedl dnes soud v tiskové zprávě ke stanovisku generálního advokáta Campose Sáncheze-Bordony.

#AG Campos Sánchez-Bordona Opinion: the restrictions imposed by #Hungary on the financing of civil organisations from abroad are not compatible with #EU law https://t.co/BXuldkaxWx