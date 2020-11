Maďarsko chce znemožnit gayům adopci. Orbán tak odvrací pozornost od problémů s covidem

Orbán, jehož pravicová strana Fidesz bude začátkem roku 2022 usilovat o úspěch ve volbách, čelí nyní největší výzvě za desetiletí v úřadu, tedy pandemii covidu-19 a jejím ekonomickým dopadům v Maďarsku, píše Reuters. Oba návrhy byly parlamentu předloženy v úterý večer, aby podle agentury posílily podporu vládě jen několik hodin předtím, než ve středu začala platit přísná protikoronavirová omezení. Jako pokus o odvedení pozornosti od špatné situace v maďarských nemocnicích a potíží maďarské ekonomiky vnímá současnou vládní iniciativu také novinářka zpravodajského serveru Politico Europe.

Conditions in Hungarian hospitals are very, very bad. There’s a curfew. The economy is struggling. Then comes the attempt to distract: https://t.co/oyRjXhPtFa