Maďarsko odmítá zastropování cen ruského plynu

"Plán, který by zavedl cenový strop výhradně na ruský plyn proudící plynovody, je naprosto proti evropským a maďarským zájmům," řekl šéf maďarské diplomacie ve videu zveřejněném na facebooku. "Pokud by toto omezení bylo uvaleno pouze na ruský plyn, vedlo by to okamžitému ukončení dodávek. Na to člověk nepotřebuje Nobelovu cenu, aby to pochopil," dodal.

Szijjártó v červenci v Moskvě jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o zvýšení dodávek plynu o dalších 700 milionů metrů krychlových ročně nad rámec existující dlouhodobé smlouvy. Reuters uvádí, že Gazprom od minulého měsíce začal posílat do Maďarska více suroviny plynovodem Turkstream, který vede přes území Bulharska a Srbska.

Také Česko, které v tomto pololetí EU předsedá, už dříve dalo najevo, že chce, aby možnost zastropování ruského plynu byla stažena z programu dnešního jednání. Ministři odpovědní za energetiku budou dnes hledat řešení drastického nárůstu cen energií, který Evropská unie zažívá poté, co jí Rusko dodávky plynu výrazně omezilo. Moskva tím reaguje na sérii sankcí, již na ni sedmadvacítka uvalila kvůli invazi na Ukrajinu.

Podle dlouhodobé smlouvy, kterou Maďarsko uzavřelo s ruským Gazpromem loni, kupuje ročně 3,5 miliardy kubických metrů plynu prostřednictvím potrubí vedoucího přes Bulharsko a Srbsko a další miliardu metrů krychlových prostřednictvím potrubí vedoucího z Rakouska. Tento kontrakt platí 15 let.

Maďarsko vůči Rusku zaujímá nejvstřícnější postoj ze všech zemí sedmadvacítky. Kritizuje unijní protiruské sankce, které podle něho ruskou ekonomiku nijak výrazně neoslabují, zato však drtí evropskou ekonomiku.