Madrid zrušil plán na vydávání průkazů pro vyléčené z koronaviru

Dokladem měli být vybaveni lidé vyléčení z nemoci covid-19, kteří by díky němu měli na rozdíl od zbytku populace přístup do míst se zvýšeným rizikem nákazy koronavirem, jako jsou posilovny, bary či muzea. Kritici záměr označovali za diskriminační a potenciálně nebezpečný.

Místopředseda madridské regionální vlády Ignacio Aguado nepřímo uvedl, že průkazy vydávány nebudou. "Bude to rejstřík utříděných a aktuálních informací, které budou sloužit zdravotnickým úřadům pro činění epidemiologických rozhodnutí," popsal pozměněnou podobu plánu. Ještě v úterý jej přitom představoval jako způsob, jak nechat neinfekční lidi žít normální život a současně chránit zranitelné skupiny obyvatel.

Politici, lidskoprávní organizace i epidemiologové projekt madridské premiérky Isabely Díazové odmítli jako potenciálně diskriminační z lékařského hlediska neúčinný.

"Nezdá se mi správné, protože by to mohlo vést k diskriminaci nebo k tomu, že se lidé budou chtít nakazit ve snaze průkaz získat," varovala auditorka Raquel Pumaresová. "Může to rozhodnout mezi tím, zda dostanete práci či ji naopak ztratíte," dodala.

Imunitní průkazy nedoporučuje ani Světová zdravotnická organizace (WHO), neboť podle ní neexistuje důkaz, že protilátky v těle zaručují úplnou ochranu před koronavirovou nákazou. Rozsáhlá španělská studie uvedla, že až 14 procent vyléčených protilátky ztratilo do měsíce od testování.

Digitální průkaz imunity v současnosti zkouší Estonsko, zatímco Německo se v tomto ohledu potýká s podobným odporem z řad veřejnosti jako Španělsko. Plán nyní posuzuje německá etická rada.

Španělské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo 1153 nových potvrzených případů nákazy, což je o 248 více než v úterý. Nejvíce infikovaných přibylo v Aragonii (424), Katalánsku (211) a madridském regionu (199). Od čtvrtka se v Madridu zpřísní některá opatření proti šíření nákazy - mimo jiné se zkrátí otvírací doba nočních podniků či se zmenší povolené skupiny na veřejnosti, ve kterých budou povinné roušky.