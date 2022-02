Málo jídla, desítky hodin v mrazech. Jak vypadá život ukrajinských žen a dětí na hranicích

Podle dnešních údajů polské pohraniční stráže jen polskou hranici za dnešek do 15:00 překročilo na 57.000 uprchlíků z Ukrajiny napadené Ruskem. Od začátku invaze tak počet uprchlíků do Polska překročil 213.000. Z údajů slovenské policie vyplývá, že za 24 hodin do dnešního rána vstoupilo na Slovensko z Ukrajiny 12.435 osob, tedy o asi pětinu více než předchozí den.

"Je strašné v médiích vidět jen čísla, ale už ne to, že ženy musejí na hranici spát s dětmi mezi nohami, aby byly alespoň trochu v teple," řekla ČTK dobrovolnice z Vídně, která funguje jako spojařka pro dobrovolné řidiče odvážející ženy a děti od hranice do provizorního ubytování v blízkých polských vesnicích. Za sobotu takto pomohla zajistit 14 lidí, z nichž osm byly děti. Zmínila i nedostatek jídla.

Menší podnikatel z Prahy dnes ČTK řekl, že od čtvrtka se snaží umožnit všem svým stávajícím i bývalým zaměstnankyním stáhnout sebe a své rodiny do ČR. "Velký problém je vůbec to se na hranici dostat. Někteří maršutkáři (řidiči malých autobusů používaných na Ukrajině ve veřejné dopravě, pozn. red.) si o jízdu říkají až 11.000 hřiven za osobu. Stejnou cenu chtějí někdy i za dítě," uvedl.

Požadovaná suma činí zhruba 8000 korun, minimální měsíční mzda na Ukrajině přitom byla v prosinci 2021 zvýšena z 6000 na 6500 hřiven, tedy zhruba 4929 korun. Před pěti lety v lednu 2017 činila 3200 hřiven (zhruba 2354 korun, přepočítáno dnešními kurzy). Ne každý si proto může takovou cenu za převoz dovolit.

Problémem je podle vyjádření dalších oslovených dobrovolníků i to, že se někteří muži bojí rodinu na hranici odvézt, jelikož by je po cestě mohla zastavit vojenská hlídka a zkontrolovat, jestli se na ně nevztahuje povinnost přihlásit se jako rezervisté k bojům. "Ztratili by tak kontakt s rodinou, o kterou mají strach, a ty o ně. Není to černobílé," vysvětluje dobrovolník. Odvod samozřejmě riskují i "maršutkáři".

"Povolení převážet přes hranici v dopravních prostředcích pasažéry a opouštět tak Ukrajinu mají pouze řidiči se zaměstnaneckou kartou třeba od dopravce nebo ti, kteří mají například dvojí občanství. Na ně se tím vztahuje jakoby výjimka," uvedla dnes pro ČTK pracovnice SVD Trans, který z Ukrajiny dopravuje přes Prahu až do Chebu.

"Někteří toho spojení opravdu využívají. Za včerejší (sobotu) a dnešní den jede do Chebu celkem devět pasažérů, ale někteří jedou do Tachova, Rokycan nebo Stříbra. Není to tedy jen o velkých městech, kam ženy s dětmi z Ukrajiny směřují a kde jim někdo pomáhá nebo může pomoct," doplnila pracovnice. Kdy spoje reálně dorazí, však není možné kvůli dlouhým kolonám určit.

Cheb, cílová destinace spojů dopravce, jako i mnohá další města v ČR oznámil poskytnutí obecních bytů ukrajinským uprchlíkům.