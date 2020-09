Malta čelí kritice za zacházení s migranty. Používá nebezpečnou taktiku, tvrdí Amnesty International

"Maltská vláda čelící přijíždějícím uprchlíkům se uchýlila k nebezpečným a nelegálním opatřením. Tato taktika zahrnuje nelegální vracení uprchlíků do Libye, odklánění lodí do Itálie namísto poskytnutí pomoci lidem, kteří se dostali do tísnivé situace, a ilegální zadržování lidí na špatně vybavených trajektech v maltských vodách," stojí ve zprávě Amnesty International.

Malta s Libyí v květnu uzavřela dohodu, která má bránit příjezdu uprchlíků na ostrov. AI tvrdí, že v důsledku této dohody jsou vrácení uprchlíci v Libyi vystaveni hrubému zacházení.

"Některá opatření maltské vlády mohou umožnit trestné činy, vést k úmrtí, dlouhému zadržování lidí a vracení uprchlíků do Libye zmítané válkou," soudí Amnesty.

Malta stejně jako Itálie v dubnu své přístavy pro uprchlíky uzavřela kvůli pandemii a potřebě soustředit síly a zdroje na boj s covidem-19.

Amnesty uznává, že Malta od začátku roku přijala 2161 uprchlíků, což na malou zemi klade velké nároky. "To ale Maltu nezbavuje odpovědnosti zajistit bezpečí osobám zachráněným (na moři)," píše AI ve zprávě.

Dokument vychází v době, kdy Malta odmítla nákladní lodi Maersk Etienne plující pod dánskou vlajkou povolit, aby na ostrově vylodila 27 zachráněných uprchlíků, jež má na palubě. Posádka uprchlíkům podala pomocnou ruku 4. srpna na žádost maltských úřadů, které je ale nyní odmítají převzít. Okamžité vylodění této skupiny požadují Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky i Mezinárodní organizace pro migraci a mezinárodní komora námořní dopravy.

Maltský premiér Robert Abela v neděli prohlásil, že odpovědnost za situaci na plavidle Maersk Etienne nepadá na Vallettu, jelikož loď pluje pod dánskou vlajkou.