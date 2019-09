Malta je zoufalá z přívalu uprchlíků. Země EU neplní sliby, převzaly jich jen polovinu

Farrugia rovněž uvedl, že uprchlická centra na Maltě jsou pod velkým tlakem. Už v červenci proto vláda vyhlásila výběrové řízení na zřízení nového střediska pro migranty.

zdroj: YouTube

Asi půlmilionová Malta, jejíž rozloha je menší než území Prahy, uzavírá přístavy lodím nevládních organizací s migranty, dokud další země EU neslíbí, že dovezené lidi převezmou. Stejně to dělá i Itálie, která se v posledních letech potýkala s masovou migrací z Afriky. Její předchozí vláda po nástupu do úřadu loni v červnu prosadila přísnou protimigrační politiku a v rámci ní uzavírala přístavy lodím nevládních organizací. Od nové italské vlády, jež nastoupila tento měsíc, se očekává vstřícnější přístup.

Maltský ministr vnitra doufá, že situace se zlepší v příštích týdnech. V pondělí se totiž Německo, Francie, Itálie a Malta dohodly na dočasném mechanismu přerozdělování migrantů zachráněných ve Středozemním moři, který by měl ukončit stav z minulých měsíců, kdy migranti nalodění humanitárními plavidly na jejich cestě na vratkých člunech z Libye do Evropy museli čekat dny i týdny, než se země EU dohodnou a Itálie či Malta jim povolí zakotvit.

Dohodu o přerozdělování migrantů by měli probírat 8. října ministři vnitra a spravedlnosti EU na schůzce v Lucemburku. Podle představ iniciátorů nového a dobrovolného mechanismu přerozdělování by se do něj mělo zapojit nejméně deset dalších států unie.

Zatím není jasné, zda tento dočasný systém dohodnutý v pondělí na Maltě bude zahrnovat jen migranty zachráněné loděmi nevládních organizací a pouze v centrální části Středomoří.

Španělský deník El País dnes napsal, že Madrid prosazuje, aby se dohoda neomezovala jen na centrální Středomoří a aby se i týkala i migrantů zachráněných plavidly pobřežních stráží. V případě Španělska je totiž většina migrantů naloděna na moři právě tamní pobřežní stráží.

Španělsko se letos potýká s větším přílivem migrantů přes Středomoří než Itálie a nejvíce migrantů nyní ve Středomoří přichází znovu do Řecka.

Pondělní dohoda z Malty je považována za vstřícné gesto Evropské komise, Německa a Francie zejména vůči Itálii.