Malta vyměnila premiéra. Novým šéfem vlády je Robert Abela

Dosavadní premiér Joseph Muscat loni v prosinci slíbil, že v lednu odstoupí kvůli kauze vraždy novinářky Daphne Caruanaové Galiziové z roku 2017.

Daphne Caruanaová Galiziová psala o korupci a praní špinavých peněz v prominentních podnikatelských kruzích a o jejich vazbách na vysoké politiky. Vallettská vláda čelila obviněním, že vyšetřování její vraždy z 16. října 2017 zdržovala, nebo do ní byla přímo zapletená. O případ se intenzivně zajímala i Evropská unie.

O přízeň zhruba 17.500 členů Labouristické strany se v sobotu ucházeli místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Christopher Fearne a poslanec Robert Abela, který byl podle agentury AFP považován za outsidera. Abela nakonec získal 57,9 procenta hlasů.

Congratulations @robertabela_mt on being elected @PL_Malta leader. Proud to be handing over to him #Malta PM office on Monday. Thank you @chrisfearne for your excellent contribution to the party and country -JM