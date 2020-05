Malta využívá soukromé lodě, aby odrazila nájezdy migrantů. Už 12 jich zemřelo

Minulý měsíc investigativní novináři odhalili nekalé praktiky Malty, která uzavřela pakt s majiteli nejméně tří rybářských lodí, aby migranty za žádných okolností nepouštěli do země a převáželi je zpět do Libye. Poslední střet s rybářskou lodí stál život 12 lidí. A právě výpověď ženy, která tento střet přežila, potvrzuje, že soukromá plavidla jednají na příkaz maltských ozbrojených sil, informuje deník Guardian.

Žena uvedla, že loď plná migrantů, která vyplula 9. dubna z Libye a pokoušela se dostat do Evropy, byla málem převržena rybářskou lodí, což tři muže stálo život. Po dalších pěti dnech kolem proletělo letadlo, ale také bez odezvy. „Mysleli jsme, že letadlo zavolá záchranáře, ale nikdo nepřijel“ uvedla žena pro Guardian, který dodal, že její totožnost nemůže být odhalena kvůli bezpečnosti.

Čtyři další lidé pak zemřeli na dehydrataci a na nedostatek potravy. Až 14. dubna se žena domnívala, že konečně přijela loď s pomocí, ale rybářská loď s maltskou vlajkou chtěla migranty převézt zpět do Libye. Podle slov ženy posádka jen oznámila, že jsou to Egypťané, kteří pracují pro Maltu. „Dívali se na nás, jako kdybychom nebyli lidské bytosti,“ řekla žena a dodala: „Jakmile jsme byli na palubě lodi, zamkli nás se čtyřmi lahvemi vody.“ Při plavbě zpět do Libye zemřeli další lidé. Po 48 hodinách loď dorazila do záchytného střediska Tariq al-Sikka, které je financováno EU a je nechvalně známo týráním a mučením.

Právnička v oblasti lidských práv Giulia Tranchinová vyjádřila své rozhořčení nad chováním maltských orgánů. „Odmítnutí zachránit tyto osoby je vážným porušením mezinárodního práva v oblasti lidských práv aipráva námořního,“ řekla právnička. Dodala, že po dubnovém mediálním zpravodajství zahájili státní zástupci na Maltě vyšetřování. Bývalý maltský úředník Neville Gafà oznámil 30. dubna, že byl vládou pověřen, aby koordinoval vracení migrantů do Libye na základě pokynů vlády.

Guardian se pokoušel kontaktovat maltskou vládu, ale bez reakce. K dispozici je pouze prohlášení z 15. dubna, které potvrzuje využívání komerčních lodí k záchraně uprchlíků. Podle maltského premiéra Roberta Abela nic nebrání státu používat „soukromá aktiva“.

Uprchlíci, včetně dvou dětí, se v současné době stále nacházejí ve vězení a nemají přístup k lékařskému ošetření a vodě. „Chtěli jsme přijet do Evropy, protože máme právo na život,“ řekla žena a dodala, že se rozhodla mluvit, protože lidé kvůli tomu umírají. „Je moje právo mluvit o tom, co jsem viděla,“ prohlásila.