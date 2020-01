Manželka diplomata unikne trestu za hrozivou nehodu, USA ji do Británie nevydají

Sacoolasová podle vyšetřovatelů způsobila srážku, při které loni v srpnu zahynul 19letý Brit Harry Dunn. Američanka údajně jela se svým autem na nesprávné straně silnice, když se střetla s mladíkovou motorkou. Podle policie nejprve s vyšetřovateli spolupracovala, pak ale díky diplomatické imunitě Británii nečekaně opustila. Následně proti ní britská prokuratura vznesla obvinění a ministerstvo vnitra požádalo o její vydání.

Apart from ensuring that #annesacoolas comes back, and she will, #HarryDunn's parents made it clear to me that they wanted to ensure that Harry did not die in vain. There is a terrible pattern here and we will do all we can to make sure this never happens again. Ever. https://t.co/GCE39Jx4cl