Matovič představil novou vládu SR, budoucí ministr zahraničí musí do karantény

Novou vládu jmenuje prezidentka Zuzana Čaputová v sobotu. OLaNO se dohodlo na vytvoření koalice s dalšími třemi stranami, a to s populistickým hnutím Jsme rodina, dále s liberální stranou Svoboda a solidarita (SaS) a stranou Za lidi exprezidenta Andreje Kisky. Tato čtyřkoalice má v nové sněmovně ústavní většinu.

"Zřejmě nebyla tak těžká doba, kdy jedna vláda přebírala moc od druhé vlády, jak to čeká nás. Jdeme do toho s plnou zodpovědností a vědomím, že nesmíme selhat," řekl Matovič. V předvolební kampani Matovič zmiňoval kromě jiného potřebu očisty justice a policie od kauz, hned při nástupu k moci se ale bude muset zabývat řešením pandemie nového koronaviru. Počet infikovaných na Slovensku překročil hranici sto nemocných.

Matovičovo hnutí obsadí polovinu křesel ve 16členném kabinetu. Například na funkci ministra životního prostředí navrhlo dosavadního poslance a někdejšího disidenta Jána Budaje, který byl během takzvané sametové revoluce v roce 1989 jedním z hlavních řečníků na protikomunistických mítincích v Bratislavě.

Ministrem vnitra se stane někdejší šéf armádní rozvědky Roman Mikulec, který stál za vyšetřováním podezření z tunelování majetku vojenského zpravodajství za první vlády bývalého premiéra Roberta Fica. V roce 2013 Mikulce policie obvinila z ohrožení utajované zkušenosti, soudy ho ale pravomocně obžaloby zprostily.

Členem nové vlády nebude exprezident Kiska, který v úterý oznámil, že kvůli zdravotním potížím nepřevezme ani mandát poslance.

Budoucí ministr zahraničí Korčok ale bude muset podle šéfa jedné z koaličních stran po návratu na Slovensko nastoupit do povinné karantény, kterou úřady v souvislosti s koronavirem nařídily pro všechny Slováky vracející se z ciziny.

"Ivan Korčok se vrátí z Ameriky, přečká karanténu a poté z něj bude skvělý ministr zahraničí. Slovensko je v těžké době, Ivan Korčok je prakticky slovenská diplomatická špička," řekl šéf SaS Richard Sulík, jehož strana Korčoka do funkce navrhla.

Nejsilnější strana v dosluhující kabinetu, Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Fica, která je u moci s výjimkou necelých dvou let nepřetržitě od roku 2006, míří do opozice. Oba koaliční partneři Směru-SD, a to Slovenská národní strana a strana Most-Híd, v únorových volbách propadli a již nebudou mít zastoupeni ve sněmovně.