Matovičovo hnutí už není nejoblíbenější stranou, předstihl jej Pellegrini

Ukázal to nejnovější průzkum agentury AKO pro list Hospodárske noviny. Nynější vládní koalice by podle jeho výsledků neměla ve sněmovně většinu.

Preference OLaNO, které získalo ve volbách čtvrtinu z odevzdaných hlasů, klesly na 15,3 procenta. Pád popularity Matovičova protikorupčního hnutí zdůvodnil šéf agentury AKO Václav Hřích pandemií nemoci covid-19. "Premiér vzal na sebe komunikačně celou první vlnu pandemie. Tehdy se mu díky malému rozšíření viru na Slovensku podařilo posílit pozici. Druhá vlna už tak úspěšná není, proto nyní Matovič ztrácí," míní Hřích.

Slovensko minulý týden zaznamenalo skokový nárůst nových případů koronaviru na rekordní hodnoty, Matovič v reakci ohlásil zpřísnění karanténních opatření.

Z poklesu popularity OLaNO těžil Hlas-SD, jehož preference dosáhly 18,8 procenta. Hřích uvedl, že nové straně pomáhá právě Pellegrini, který má podle něj komfortní pozici. Jako opoziční politik totiž dostává dostatek prostoru k prezentaci svých názorů, aniž by musel nést odpovědnost.

Jeden z nejoblíbenějších slovenských politiků Pellegrini letos v červnu spolu s desítkou dalších poslanců oznámil odchod z bývalé vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD). Tu jako volební lídr dovedl Pellegrini ve volbách k lepšímu výsledku, než předpovídaly průzkumy veřejného mínění. Pellegrini ještě na jaře vyzval bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica k rezignaci z čela Směru-SD, k výměně předsedy sociálních demokratů ale nedošlo. Preference Směru-SD nyní činily 8,3 procenta.

V sondáži si nejvýrazněji polepšila vládní liberální strana Svoboda a solidarita (SaS), jejíž popularita dosáhla 13,4 procenta. SaS podle Hřícha pomohla nespokojenost části voličů OLaNO, jejíž šéf Matovič v minulosti vstoupil do vysoké politiky právě díky SaS. V uplynulých dnech se Matovič ale opět dostal do křížku se šéfem SaS Richardem Sulíkem kvůli karanténním opatřením. Ministr hospodářství Sulík požadoval mírnější omezení v souvislosti s koronavirem, za co ho premiér ostře kritizoval a přirovnal k lídrovi krajní pravice.

Do sněmovny by se podle průzkumu AKO dostalo celkově sedm stran a hnutí. Sondáž potvrdila, že pětiprocentní volební práh by nepřekročila nejmenší vládní strana Za lidi, kterou založil bývalý prezident Andrej Kiska. Exprezident v červnu oznámil odchod z politiky kvůli dlouhodobým zdravotním potížím.