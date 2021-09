Merkelová ani další zástupci CDU/CSU nečekali snadné vítězství ve volbách

Kancléřka Angela Merkelová z CDU/CSU, která po volbách odejde z politiky, souboj za ztracený ještě nepokládá, zdůraznila ale, že nikdo z konzervativců nečekal, že unie po 16 letech v kancléřství další mandát snadno získá.

"Jsme uprostřed volebního boje," odpověděla dnes Merkelová na otázku novinářů, jak moc se obává, že unie CDU/CSU ztratí po 16 letech vládní odpovědnost. Spekulovat o výsledku kancléřka odmítá, protože konečné zúčtování bude podle ní až v den voleb 26. září. "Po 16 letech bylo každému v CDU a CSU jasné, že nedostaneme kancléřský úřad automaticky a bez námahy," dodala politička, která Německo vede již čtvrtým funkčním obdobím v řadě.

Průzkumy jsou pro konzervativce v posledních týdnech stále méně lichotivé. Dnes zveřejněná sondáž institutu Kantar pro magazín Focus za favorita označila SPD s 25 procenty, zatímco pro CDU/CSU se vyslovilo 21 procent respondentů. Zelení, kteří chtějí za kancléřku svou spolupředsedkyni Annalenu Baerbockovou, by získali 17 procent, liberálové z FDP a také protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) shodně po 12 procentech a postkomunistická Levice šest procent. Pro srovnání, parlamentní volby v roce 2017 vyhrála kancléřčina unie s 32,9 procentem hlasů a SPD skončila druhá s 20,5 procentem hlasů.

Sociální demokraté, kterým se daří náskok před CDU/CSU udržovat, tlak na konzervativce zesilují. Motiv volebního plakátu pro závěrečnou fázi kampaně totiž představili v Düsseldorfu, hlavním městě spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, kde je premiérem Laschet. "Chceme, aby se Scholz stal kancléřem," řekl dnes v Düsseldorfu generální tajemník SPD Lars Klingbeil.

"Unie si zřejmě myslí, že jim patří stát i kancléřství. Tak to není. Občané rozhodují o tom, kdo do kancléřství vstoupí. Společně bojujeme za to, aby to byl Olaf Scholz," dodal Klingbeil.

Unie se na poslední chvíli snaží zvrátit svůj pád. Do kampaně se vložila i Merkelová, která v úterý před poslanci ve Spolkovém sněmu prohlásila, že jedině Laschet dokáže zabránit vzniku levicové koalice SPD, Zelených a poskomunistické Levice.

Před takovou vládou varuje i Laschet, který před několika dny představil svůj tým pro závěr kampaně. Skupinu tvoří čtyři ženy a čtyři muži, členy jsou mimo jiné někdejší Laschetův sok v souboji o předsednictví v CDU a bývalý šéf poslanců unie Friedrich Merz, vládní zmocněnkyně pro digitalizaci Dorothee Bärová, expert na terorismus Peter Neumann nebo hudební manažer a bývalý člen Zelených Joe Chialo. Laschet poznamenal, že díky tomuto týmu chce propojit hlavní názorová křídla CDU/CSU, která jsou křesťansko-sociální, liberální a konzervativní orientace.

S problémy s popularitou se potýká nejen CDU, ale také CSU, která působí jen v Bavorsku a která s CDU na celostátní úrovni tvoří tradiční koalici. CSU, kterou vede bavorský premiér a neúspěšný uchazeč o kancléřskou kandidaturu Markus Söder, se v průzkumu Wählercheck televize SAT.1 Bayern propadla na 29 procent. Sondáž Bayerntrend přisoudila CSU dokonce 28 procent. Pokud by se průzkumy ve volbách potvrdily, byl by to pro CSU nejhorší výsledek v dějinách.