Merkelová bude jednat se spolkovými zeměmi o delší karanténě

Očekává se prodloužení stávající karantény, která zatím platí do konce ledna, a vyloučeno není ani její další zpřísnění. Tématem může být i osud výjimek pro české pendlery.

Z prohlášení politiků, jako jsou vicekancléř Olaf Scholz či ministr zdravotnictví Jens Spahn, lze usuzovat, že karanténa bude pokračovat i v únoru.

Jednat se bude i o přísnějších podmínkách, podle médií není vyloučena debata o nočním zákazu vycházení, o zavedení povinnosti nosit v obchodech a v prostředcích hromadné dopravy respirátory třídy FFP2, jako učinilo Bavorsko, nebo o znovuobnovení hraničních kontrol.

Saský premiér Michael Kretschmer by pak mohl chtít hovořit o zachování výhod českým pendlerům, kteří do Saska dojíždějí za prací. Klíčoví jsou pro tuto východoněmeckou spolkovou zemi především zdravotníci pracující na klinikách v pohraničí. Pokud by Německo zařadilo Českou republiku kvůli vysoké míře infekce na seznam vysoce rizikových oblastí, přeshraniční dojíždění za prací by to přinejmenším zkomplikovalo a bez dodatečných výjimek i znemožnilo.