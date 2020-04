Merkelová chce po pandemii investice do ekologických technologií

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Při obnově ekonomik postižených koronavirem je podle německé kancléřky Angely Merkelové nutné investovat do ekologických technologií budoucnosti. Šéfka německé vlády to dnes řekla na mezinárodní videokonferenci o ochraně klimatu. Vyjádřila se také pro to, aby si Evropská unie stanovila cíl snížit do roku 2030 množství emisí skleníkových plynů o 50 až 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Nyní EU počítá s poklesem o 40 procent.