Merkelová krátce před volbami vstoupí do kampaně

Spolu s Laschetem, který do voleb 26. září vede konzervativní unii CDU/CSU, Merkelová vystoupí mimo jiné na volebních mítincích ve svém volebním obvodě ve Stralsundu a v Cáchách, odkud Laschet pochází. Unie se méně než dva týdny před volbami potýká s nelichotivými průzkumy, s odstupem několika procentních bodů je druhá za sociální demokracií (SPD).

"Kancléřka zasáhne do voleb, to je dobrý signál," řekl Laschet o podpoře Merkelové. Kancléřka, která se dosud držela stranou, před týdnem před poslanci Spolkového sněmu vyzvala voliče, aby v parlamentních volbách podpořili vládní CDU/CSU a Lascheta. Jedině tak se podle ní dá zabránit vzniku levicové vládní koalice, která by se mohla utvořit spojením sociálních demokratů (SPD), Zelených a postkomunistické strany Levice. Postkomunistickou stranu konzervativci označují za krajně levicovou.

Laschet nyní dostane od Merkelové další podporu. V úterý 21. září s ním vystoupí ve Stralsundu na severovýchodě Německa, který je kancléřčiným volebním obvodem a který od roku 1990 zastupuje jako spolková poslankyně. V plánu je také mítink v západoněmeckých Cáchách, odkud Laschet pochází.

Příští týden v pátek pak chtějí Laschet, Merkelová a také šéf bavorské sesterské Křesťansko-sociální unie (CSU) předvolební tour uzavřít na společném vystoupení v Mnichově. CSU společně s Křesťanskodemokratickou unií (CDU), která v Bavorsku nepůsobí, tvoří na spolkové úrovni tradiční koalici

Deník Frankfurter Rundschau poznamenal, že vstup kancléřky do kampaně je posledním předvolebním trumfem unie, jak situaci zvrátit. CDU/CSU podle průzkumů za SPD stále zaostává. Aktuální sondáž institutu Insa za favorita označuje sociální demokraty s 26 procenty, konzervativci by získali 20,5 procenta a na třetím místě by skončili s 15 procenty Zelení. Do Spolkového sněmu by se ještě dostali liberálové (FDP) s 12,5 procenta, protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) s 11,5 procenta a Levice s 6,5 procenta.

Podle Lascheta není boj zdaleka prohrán. V neděli v televizní debatě se svými soky Olafem Scholzem (SPD) a Annalenou Baerbockovou (Zelení) odmítl odpovědět na otázku, zda by vstoupil jako menší koaliční partner do koaliční vlády se sociálními demokraty. "Bojuji o kancléřský úřad," řekl.

Důkazem, že nic není ještě ztraceno, jsou podle Lascheta výsledky nedělních komunálních voleb v Dolním Sasku, kde CDU i přes ztrátu 2,6 procentního bodu zůstala s 31,7 procenta hlasů nejsilnější politickou stranou. Na druhém místě s 30 procenty skončila SPD, která si oproti předchozímu hlasování pohoršila o 1,2 procentního bodu. Pro CDU to byl i přes vítězství nejhorší výsledek v dolnosaských komunálních volbách od 60. let.