Merkelová: Lukašenko využívá uprchlíky k podrývání bezpečnosti

Bělorusko čelí obviněním ze snahy o vytvoření nové uprchlické vlny, připomínají agentury. Kancléřka se na tiskové konferenci rovněž vyslovila pro kontrolované přijetí "zvlášť zranitelných" afghánských uprchlíků před tálibánským režimem.

"Prezident Lukašenko využívá uprchlíky, například z Iráku, hybridním způsobem k podrývání bezpečnosti a my to samozřejmě co nejsilněji odsuzujeme," prohlásila Merkelová. Evropská unie viní Lukašenka ze zneužívání uprchlické krize k tlaku na sousední Pobaltské země a na zrušení unijních sankcí uvalených na Bělorusko kvůli sporným prezidentským volbám z loňského srpna a zacházení s politickou opozicí.

"Všechno úzce koordinujeme s evropskými partnery. Také se pokusíme zaujmout společný postoj, protože tento hybridní způsob konfrontace, jak ho používá Bělorusko, je útokem na nás na všechny v Evropské unii," řekla šéfka spolkové vlády.

Jenom litevská pohraniční stráž letos zadržela na hranicích s Běloruskem tisícovky migrantů, přičemž za celý loňský rok jich bylo 81. Většinu tvoří podle tamních úřadů Iráčané. Bělorusko obvinění z vytváření migrační krize na hranicích s Litvou popírá.

Po ovládnutí Afghánistánu radikálním hnutím Tálibán se evropští představitelé obávají, že by se mohly tisícovky migrantů pokusit dostat do Evropy. Merkelová dnes varovala, že Afghánci prchající do sousedních zemí by se mohli dostat do Evropy, a může se zopakovat migrační krize z roku 2015, pokud se jim nedostane dostatečné humanitární pomoci.

Merkelová chce, aby byla nejdřív zajištěna bezpečnost uprchlíků v zemích sousedících s Afghánistánem a až poté by EU podle ní mohla zvážit přijetí "zvlášť zranitelných", a to "kontrolovaným způsobem". "Dosažení společného postoje v rámci EU není jednoduché. Je slabostí EU, že jsme nevytvořili společnou azylovou politiku," řekla Merkelová podle agentury Reuters na dnešní tiskové konferenci.