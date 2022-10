Merkelová nijak nelituje energetické politiky své vlády vůči Rusku

Někdejší dlouholetá šéfka německé vlády čelí kritice, že největší evropskou ekonomiku učinila příliš závislou na ruském plynu. Merkelová zdůraznila, že politiku je třeba vnímat v kontextu dané doby.

Německo a další evropské státy se snaží ukončit svou závislost na ruské ropě a plynu poté, co Rusko vojensky napadlo sousední Ukrajinu. Loni pocházelo 55 procent plynu importovaného do Německa z Ruska, což byl částečně důsledek upevňování obchodních vztahů s Ruskem a podpory kontroverzního plynovodu Nord Stream 2 za Merkelové, a to i po anexi Krymu v roce 2014.

"Vždy konáte v době, v níž se nacházíte," řekla Merkelová novinářům v portugalské metropoli, když byla tázána na politiku své vlády vůči Rusku. Merkleová, která se stáhla z politiky loni po 16 letech v kancléřství, řekla, že nikdy nevěřila myšlence "Wandel durch Handel", tedy tomu, že lze docílit změny prostřednictvím obchodu.

"V tomto ohledu vůbec nelituji rozhodnutí, spíš se domnívám, že to bylo správné v dobové perspektivě," řekla exkancléřka. Dodala, že levný ruský plyn Německu umožnil pokračovat v utlumování výroby energie z jádra a uhlí. Nyní však Berlín tyto plány odkládá, protože se snaží nahradit přerušené dodávky plynu z Ruska.

Nord Stream 2, který měl umožnit zdvojnásobení dovozu energetické suroviny z Ruska do Německa, nakonec ani nebyl uveden do provozu. "Tato brutální ruská invaze přinesla změnu. Toto je bod obratu," poznamenala Merkelová k německé energetické politice. Podle ní je úkolem pro nynější německou vládu v čele se sociálním demokratem Olafem Scholzem, aby se s tím vypořádala.