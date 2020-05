Merkelová po jednání s MMF a WTO: Bohaté státy by měly v pandemii pomoci chudým

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Bohaté státy by měly podpořit nejchudší země v boji s koronavirovou pandemií tak, že jim nesníží rozvojovou pomoc. Zvážit by měly i další úlevy, které půjdou nad rámec pozastavení splatnosti dluhů. Dnes to prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová po jednání se šéfy mezinárodních rozvojových organizací.