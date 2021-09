Merkelová podpořila na mítinku Lascheta, varovala před vládou levice

Ústředním tématem setkání s voliči, při kterém vydatně pršelo, bylo varování před levicovým obratem Německa, který by mohl nastat v případě vítězství sociálnědemokratického kandidáta Olafa Scholze.

"Budeme se muset vrátit k řádným financím," prohlásila Merkelová s tím, že Německo má nyní nadměrné výdaje kvůli následkům pandemie nemoci covid-19. Masivní podpora k udržení pracovních míst vedla k velkému zadlužení. Pokud by volby vyhrál Scholz a do vlády pozval vedle Zelených také postkomunistickou Levici, rozpočtové hospodaření by podle kancléřky do pořádku nedal.

Laschet před koalicí sociálních demokratů, Zelených a Levice varuje opakovaně, podle něho by to znamenalo politické zemětřesení. Před politickým obratem země doleva varoval i Michael Sack, konkurent sociálnědemokratické premiérky Meklenburska-Předního Pomořanska Manuely Schwesigové. V této spolkové zemi se v neděli vedle parlamentních voleb konají i zemské volby, do kterých konzervativce vede Sack.

"Nadcházející volby jsou o budoucím směřování země," řekl Sack. "Každý hlas pro SPD je hlasem pro koalici s Levicí," dodal.

Stralsund pro společný mítink Merkelové a Lascheta nebyl vybrán náhodou, město je politickou základnou kancléřky, která zdejší volební obvod od roku 1990 zastupuje ve Spolkovém sněmu jako poslankyně. Na to Merkelová upozornila a poznamenala, že je ráda, že může Laschetovi ukázat kousek svého krásného volebního obvodu. Poslanecký mandát po Merkelové, která ve volbách již nekandiduje, chce převzít Georg Günther. Toho kancléřka rovněž podpořila. "Mám na vás prosbu, milí obyvatelé Stralsundu, nechte Georga Günthera kráčet v mých stopách," řekla.

Návštěvníky mítinku, kterých se v centru malebného Stralsundu, sešlo několik stovek, neodradil ani vydatný déšť. Přišlo i několik desítek demonstrantů, kteří se pískáním a vykřikováním hesla, že Merkelová musí odejít, snažili akci konzervativců narušit. Mezi demonstranty byli mimo jiné příznivci protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) a zastánci hnutí nesouhlasících s karanténními opatřeními.