Merkelová se postavila Netanjahuovi: Odmítá anexi okupovaného Západního břehu Jordánu

Šéfka německé vlády zdůraznila, že Berlín nadále podporuje dvoustátní řešení. "Jakákoliv anexe takovému procesu vždy škodí, nepomáhá mu, a proto s takovou politikou nesouhlasíme," zdůraznila.

Německé ministerstvo zahraničí už minulý týden uvedlo, že pokud by izraelská vláda plánovaný krok skutečně provedla, "představovalo by to závažné porušení mezinárodního práva."

Jordánský král poznamenal, že Netanjahuovo vyjádření, kterým je velmi znepokojen, bude mít přímý dopad na vztahy Izraele s Jordánskem i s Egyptem.

Západní břeh Jordánu a východní část Jeruzaléma obsadil Izrael za války v roce 1967. Tato území mají spolu s Pásmem Gazy tvořit budoucí palestinský stát, o jehož vznik Palestinci dlouhodobě usilují. Oblast je v současnosti domovem zhruba 600.000 izraelských Židů. Palestina na slova izraelského premiéra reagovala oznámením, že takový plán považuje za válečný zločin.

Merkelová se dnes krátce vyjádřila i k situaci v Saúdské Arábii po sobotních útocích na její ropná zařízení. Chce počkat na další informace, než se vyjádří k tomu, kdo za útoky stojí. Podle Washingtonu je to Teherán. Ani aktuální vývoj podle Merkelové není důvodem, aby Německo do Saúdské Arábie znovu začalo vyvážet zbraně a vojenskou techniku.