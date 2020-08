Evropští lídři den před summitem probírali Bělorusko s Putinem

Běloruskem již více než týden zmítají protivládní protesty v souvislosti s prezidentskými volbami, jejichž vítězem byl vyhlášen dlouholetý autoritářský vůdce postsovětské země Alexandr Lukašenko. Místní opozice i řada západních představitelů má ovšem oficiální výsledky za zfalšované.

Vláda prezidenta Lukašenka se musí zříci násilí vůči nenásilným demonstrantům a zahájit s opozicí celonárodní dialog, uvedl po dnešním telefonátu mluvčí kancléřky Merkelové. Prohlášení také volá po okamžitém propuštění politických vězňů.

Kreml uvedl, že telefonát Merkelové s Putinem se uskutečnil z iniciativy kancléřky. Putin prý v tomto rozhovoru, jakož i při jednání s Macronem, označil za nepřijatelné cizí vměšování do vnitřních záležitostí Běloruska, které by krizi jen prohlubovalo.

"Dnes jsem telefonicky hovořila s ruským prezidentem Putinem a opět jsem zdůraznila, že musí být dodrženo právo svobodně vyjádřit názor na demonstracích, zadržení musí být propuštěni a že v zemi se musí vést národní dialog," řekla Merkelová o dění v Bělorusku během návštěvy západoněmeckého Düsseldorfu.

Macron podle agentury Reuters vyjádřil podobné stanovisko jako před ním Merkelová. S ruským prezidentem se podle agentury TASS shodl na tom, že situaci v Bělorusku je potřeba co nejrychleji řešit.

Šéf unijních summitů Michel jednání s Putinem oznámil na twitteru s tím, že "pouze poklidný a skutečně inkluzivní dialog" může Bělorusko vyvést ze současné krize. Podrobnosti o rozhovoru s ruským prezidentem ihned nesdělil.

I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E



Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO #EU27