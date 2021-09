Merkelová ujistila, že obnova po záplavách neztroskotá na nedostatku peněz

O vytvoření fondu budou v nadcházejícím týdnu hlasovat Spolkový sněm a Spolková rada, jejich souhlas se očekává.

Povodně si na západě Německa v červenci vyžádaly přes 180 obětí. Nejhorší byla situace v Severním Porýní-Vestfálsku a v sousední spolkové zemi Porýní-Falc.

"Nikdo nemusí mít strach, že to ztroskotá na penězích," řekla Merkelová, která ocenila dohodu vlády a spolkových zemí na rekonstrukčním fondu. "Když 30 miliard nebude stačit, pak každá spolková i zemská vláda řekne, že musíme přidat více. Nejprve je ale třeba těch 30 miliard eur utratit," uvedla.

Kancléřka během návštěvy Porýní-Falce rovněž řekla, že chce, aby obnova regionu byla co nejhladší a s co nejméně spory. "Chceme, aby pomoc lidé dostali co nejrychleji," řekla. Dodala také, že nikdo nezapomene, co se v červenci v regionu stalo. "A to se týká i nové spolkové vlády," doplnila. V neděli 26. září čekají Německo parlamentní volby, ve kterých již Merkelová po 16 letech v úřadu nekandiduje.

Vláda očekává, že fond ještě v letošním roce vyplatí na obnovu 16 miliard eur. Financování je rozděleno tak, že o 28 miliard se rovným dílem rozdělí spolková vláda se spolkovými zeměmi. Zbývající dvě miliardy eur budou výdaje spolkové vlády na poničený spolkový majetek. Financování bude zajištěno z příjmů daně z obratu pro období přesahující 30 let.