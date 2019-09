Měsíc a půl na brexit. Návrh zákona hovoří jasně

Parlament se po letní přestávce znovu schází v úterý. Podle zdroje agentury Reuters se poslanci pokusí prosadit na program středečního zasedání hlasování o návrhu zákona proti brexitu.

"Cílem zákona je zajistit, že Spojené království neopustí Evropskou unii 31. října bez dohody, leda by s tím parlament souhlasil," napsal Benn na twitteru.

I kdyby podporovatelé této snahy v následujících dnech uspěli, nemuselo by jejich vítězství být definitivní. Johnson by podle komentátorů využil jakékoli mezery, kterou by případný zákon obsahoval, spekuluje se dokonce o tom, že by jej mohl zcela ignorovat.