Zákaz letů do USA: EU protestuje, že Trump rozhodl jednostranně. Svolána krizová schůzka

"Koronavirus je globální krizí, která se neomezuje na nějaký kontinent a vyžaduje spolupráci spíše než jednostranný postup," upozornili von der Leyenová a Michel ve stručném vyjádření pro média. Dodali, že Evropská unie podniká silné kroky, aby omezila šíření viru.

Following the travel ban @realDonaldTrump announced, we will assess the situation today.



Economic disruption must be avoided. #Europe is taking all necessary measures to contain the spread of the #COVID19 virus, limit the number of affected people and support research.