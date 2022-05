Michel přislíbil Moldavsku zvýšení vojenské podpory ze strany EU

— Autor: ČTK

Evropská unie významně zvýší svoji vojenskou podporu Moldavsku, řekl dnes podle agentury AFP na návštěvě v Kišiněvě předseda Evropské rady Charles Michel. Cesta šéfa Evropské rady do moldavské metropole následuje poté, co byla z moldavského separatistického regionu Podněstří hlášena řada incidentů. Na mezinárodní scéně panují obavy, že by proruské Podněstří mohlo být vtaženo do války na Ukrajině.