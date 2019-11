Migrace do Británie? Po brexitu budou mít občané EU značné problémy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Občané Evropské unie by měli po brexitu ztratit preferenční postavení na britském pracovním trhu a přijít o možnost přijet do země za prací bez předchozí nabídky zaměstnání. Podle agentury Reuters to vyplývá z návrhu vládní konzervativní strany na snížení imigrace, který dnes prezentoval premiér Boris Johnson.