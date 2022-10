Ministři EU schválí další vojenskou podporu Ukrajině

Šéfové diplomacií unijních zemí se sejdou v době, kdy Ukrajina čelí nejtvrdším vzdušným útokům od prvních týdnů války mnohdy zaměřeným na civilní cíle. Očekává se, že potvrdí odhodlání podporovat Kyjev bez ohledu na délku trvání konfliktu a výhrůžky ze strany Moskvy.

Ministři by měli schválit předjednané uvolnění dalších 500 milionů eur (12,3 miliardy Kč) na nákupy zbraní a vojenského vybavení. Půjde už o šestou stejně vysokou částku z unijního obranného fondu EPF, čímž bude vyčerpána více než polovina jeho objemu do roku 2027. Ministři odsouhlasí patrně i zahájení mise pro zhruba 15.000 ukrajinských vojáků, kterým by se měl dostat základní i specializovaný výcvik v Polsku a v Německu.

Bavit se budou také o dění na dalších místech světa, mimo jiné zhodnotí aktuální vývoj vztahů s Čínou. Pozornost zaměří i na dramatickou situaci v Íránu, jehož bezpečnostní síly násilně potlačují demonstrace ve městech s většinově kurdským obyvatelstvem. Diplomaté očekávají, že se ministři shodnou na sankcích proti lidem odpovědným za tyto zásahy.