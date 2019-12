Místo 10 hodin v letadle tři týdny na moři. Greta Thunbergová na klimatickou konferenci dorazí pozdě

Katamarán La Vagabonde zakotvil v lisabonském přístavu Alcantara a jeho posádka vkročila na pevnou zem poprvé od 13. listopadu, kdy loď vyplula z amerického přístavu Hampton ve státě Virginie. Úkolu převézt Thunbergovou přes Atlantik do Evropy se po její výzvě ujal pár australských mořeplavců Elayna Carausuová a Riley Whitelum.

Šestnáctiletá Švédka, která se snaží přitáhnout pozornost mladých lidí po celém světě k tématu boje proti klimatickým změnám, nechce létat letadlem kvůli své snaze o snižování emisí skleníkových plynů. Letos v srpnu se proto do USA, kde v září vystoupila na půdě OSN. vydala na závodní jachtě. Během následujících týdnů se zúčastnila ekologických kampaní v Kalifornii, Coloradu a Severní Karolíně a cestu hodlala zakončit v Chile, kde se původně měla klimatická konference konat. Země ale na poslední chvíli pořadatelství zrušila a akce se přesunula do Madridu, takže Thunbergová byla nucena hledat způsob, jak se dostat zpět do Evropy.

Svůj patnáct metrů dlouhý katamarán La Vagabonde jí nakonec nabídli australští mořeplavci, kteří po světě cestují s 11měsíčním synem. Na plavbu dohlížela i britská profesionální jachtařka Nikki Hendersonová.

Thunbergová je hlavní tváří globálního studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost). Svou ekologickou aktivitu zahájila loni v létě ve Stockholmu protestem před švédským parlamentem, při němž držela transparent s nápisem Školní stávka za klima. Posléze se k ní připojili studenti ze Švédska i dalších evropských států, kteří takto začali stávkovat každý pátek.