Morawiecki dává část viny za napětí kolem Ukrajiny a Ruska Tuskovi

Ministerský předseda to řekl v rozhovoru pro tiskovou agenturu PAP po setkání s lídry některých krajně pravicových evropských stran v Madridu. Tusk naopak kritizoval Morawieckého za setkání s politiky, kteří se podle něj snaží oslabit Západ.

"Mohli bychom se chovat jako (Občanská) platforma, která nikdy nepodnikla žádné skutečné kroky ke změně postoje Evropské lidové strany k plynovodu Nord Stream 2," uvedl Morawiecki. Reagoval tak na dotaz týkající se kritiky od opozičních představitelů včetně Tuska, kterým se nelíbila jeho účast na madridském setkání.

Nord Stream 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře, je dokončený a čeká na souhlas k provozu od německých regulačních úřadů. Plynovod patří ke kontroverzním evropským energetickým projektům. Podle svých kritiků ohrožuje energetickou bezpečnost východní Evropy a může se stát pro Kreml geopolitickým nástrojem při vydírání jiných zemí, píše PAP.

"Donald Tusk je lídrem této strany, mezi jejímiž členy jsou i vedoucí představitelé německé CDU (Křesťanskodemokratické unie), která po mnoho let tvořila německou vládu, ale nikdy nepřesvědčil Němce, aby ustoupili od Nord Streamu 2, od proputinovské politiky," řekl Morawiecki. "Nebudu přehánět, když řeknu, že to co se dnes děje na východ od našich hranic, je také důsledek činnosti - či spíše nedostatku činnosti - (Občanské) platformy, která nepřesvědčila své stranické kolegy z Evropské lidové strany ke změně politiky," dodal.

"Tusk se dívá na plynovou pistoli, kterou Putin namířil k hlavám Ukrajiny, Polska a mnoha dalších evropských zemí, a předstírá, že je to vodní pistole - zřejmě proto, že se obává reakce svých německých politických kolegů," prohlásil Morawiecki.

Polský opoziční lídr dnes polského premiéra naopak kritizoval za účast na dvoudenním setkání, které uspořádala španělská krajně pravicová strana Vox a zúčastnili se ji mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán či francouzská politička Marine Le Penová.

"Premiér dnes v Madridu, navzdory mému varování, aby se neúčastnil setkání s těmi, kdo v Evropě podporují politiku (ruského prezidenta Vladimira) Putina, jenž chce rozložit EU, řekl, že je konečně mezi přáteli," pronesl podle serveru Onet.pl Tusk na sjezdu Občanské platformy. Pokud podle něj dojde ke konfliktu na Ukrajině, Polsko bude ohroženo. "Na tom, aby byl Západ slabý, usilovně pracují přátelé Morawieckého a (předsedy vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslawa) Kaczyńského," dodal šéf Občanské platformy.