Morawiecki má odebírání dětí opozičním aktivistům v Bělorusku za barbarství

"Jsem šokován a ohromen zprávami, že běloruská vláda znovu používá děti jako politická rukojmí. Toto barbarství musí přestat," napsal na twitteru a vyzval úřady, ať šestiletého Arťoma vrátí rodičům, demokratickým aktivistům Jeleně Lazarčikové a Sergeji Mackojtovi z Minsku. Podle médií se tak mezitím stalo.

I’m shocked and appalled by the news of Belarusian govt. using children as political hostages again. This barbarity must stop. I urge the Belarusian authorities to hand over 6-years-old Artyom to his parents, Elena Lazarchik and Sergei Matskoyt, Belarusian democratic activists!