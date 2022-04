Morawiecki: Polsko a Česko chtějí společně požádat EU o peníze na uprchlíky

Oznámil to polský premiér Mateusz Morawiecki po dnešním jednání s předsedou české vlády Petrem Fialou ve Varšavě. Do Polska od začátku ruské invaze na Ukrajinu přicestovaly tři miliony Ukrajinců, do Česka asi 300.000.

"Ukrajinci bojují i za naši svrchovanost a svobodu," zdůraznil Morawiecki a upozornil, že ukrajinští uprchlíci v Polsku pracují ku prospěchu země, nejde tedy jen o jednostrannou pomoc ze strany Polska.