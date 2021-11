Morawiecki se obává příchodu stamilionů migrantů do EU

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Polsko na pomezí s Běloruskem brání hranice celé Evropské unie, pokud by důrazně nezakročilo a pokud by EU selhala, mohly by se pokusit do Evropy přijít až stovky milionů migrantů. V rozhovoru s německým bulvárním deníkem Bild to prohlásil polský premiér Mateusz Morawiecki.