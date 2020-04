Morawiecki slibuje Polákům miliardy na záchranu pracovních míst

Sumu 100 miliard zlotých na podpůrný program má podle agentury Reuters obstarat vydáním dluhopisů v této výši státní rozvojový fond PFR. Nabídka bude pravděpodobně určena domácím investorům.

"Posíláme přinejmenším 100 miliard zlotých na ochranu pracovních míst a polských firem. Nabízíme bezprecedentní štít," prohlásil Morawiecki. "Věřím, že tímto způsobem zachráníme dva až čtyři miliony pracovních míst," dodal.

Z nabídky pomoci, určené firmám, kterým klesl obrat alespoň o čtvrtinu, je 25 miliard určeno tzv. mikropodnikům (do devíti osob), 50 miliard malým a středním firmám a 25 miliard velkým společnostem, pokud daně platí v Polsku. Peníze mají být poskytnuty na tři roky. Až 60 miliard zlotých by podle premiéra nakonec mohlo být nenávratnou pomocí. Peníze by měly být k dispozici v příštích týdnech. Z programu by mohlo těžit až 670.000 podniků.

Pomoc mají provázet dvě podmínky. "Za prvé pokračuješ v podnikání, za druhé nepropouštíš zaměstnance," popsal je předseda polské vlády. Pokud jde o firmy, které již začaly propouštět, Morawiecki podle serveru neudělil jasnou odpověď. "Budeme s nimi vyjednávat podmínky pro jejich přistoupení do programu," řekl jen.