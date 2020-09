Možný nástupce Merkelové zpochybnil dokončení Nord Stream 2, Putin podle něj opovrhuje lidskými životy

V rozhovoru zároveň zpochybnil brzké dokončení plynovodu Nord Stream 2, kterým bude po dně Baltského moře přiváděn zemní plyn z Ruska do Německa.

"Kdyby nyní měl být plynovod Nord Stream 2 dokončen, bylo by to pro Vladimira Putina jen naprostým potvrzením toho, aby v takovéto politice pokračoval, dokonce by se mu to ještě vyplatilo," řekl Röttgen pro ARD. Na dotaz, zda by pozastavení projektu nepoškodilo především německé hospodářství, odpověděl, že již nyní Německo odebírá 40 procent plynu z Ruska, takže dokončený plynovod by ještě více zvýšil německou energetickou závislost na Moskvě.

"Mohu před tím jen varovat," řekl Röttgen k energetické závislosti. "Nedostatkem plynu rozhodně netrpíme," dodal. "Navíc opakuji, nemůžeme obchod oddělovat od agresivního jednání," zdůraznil.

Podle Röttgena je nyní nemyslitelné, aby vláda prezidenta Emanuela Macrona nadále udržovala s Putinem nadstandardní vztahy. "Měli bychom nyní učinit evropskou odpověď a jako Evropané se postavit za jakési minimum úcty k lidským právům," řekl.

"Musíme přejít k tvrdé politice a musíme odpovědět jazykem, kterému jako jedinému Putin rozumí, a to je obchod s plynem," řekl Röttgen.

Röttgen rovněž řekl, že se obává, že přístup Ruska se bez rázné odpovědi nezmění, což prokázal v roce 2018 incident s otravou bývalého ruského špiona Sergeje Skripala v anglickém Salisbury. Podle britských vyšetřovatelů byla tehdy stejně jako v Navalného případě použita sovětská nervově paralytická látka ze skupiny novičok. Londýn následně vyhostil 23 ruských diplomatů, Moskva ale okolnosti otravy nevysvětlila.

"Nyní by to mělo být jinak, ale nebude," řekl Röttgen k možnému ruskému vysvětlení. "Kreml všechno popře. A jak z prvních ohlasů vidíme, hlavním podezřelým za otravu Navalného se stane dokonce Německo," uvedl. Nezbytná je proto evropská a nikoli pouze německá odpověď.

Projekt Nord Stream 2 vede ruský plynárenský gigant Gazprom, který ho také z poloviny financuje. Dalšími partnery v projektu jsou rakouská OMV, německé firmy Uniper a Wintershall, britsko-nizozemská Royal Dutch Shell a francouzská Engie. Podle srpnového prohlášení ministrů zahraničí Ruska a Německa Sergeje Lavrova a Heika Maase, je plynovod těsně před dokončením. Plyn z Nord Stream 2 chce využívat i Česká republika, která se na něj napojí prostřednictvím nového plynovodu Eugal.