Muslimové uctili památku obětí útoku ve Vídni, Rakousko zavře dvě mešity

"Radikalizace se liší případ od případu, má ale jedno společné, je něčím živena. Mimo jiné kazateli nenávisti," citovala ministryni agentura APA. Podle ní útočník navštěvoval ve Vídni pravidelně dvě místa, jež fungovaly jako mešity.

Jedna z nich se nachází ve 12. městské části v ulici Murlingengasse a je registrována pod rakouskou muslimskou obcí IGGÖ a druhá leží v 16. okrsku a pod IGGÖ nespadá. Tato druhá mešita byla v minulosti už několikrát zmiňována v souvislosti s radikální islamistickou scénou a nachází se v městské části Ottakring na západě Vídně, v oblasti, kde žije hodně cizinců, zejména z balkánských zemí.

O rozhodnutí uzavřít "radikální mešity" informovala dnes APA po mimořádném setkání ministryně Raabové a ministra vnitra Karla Nehammera s předsedou rakouské muslimské obce (IGGÖ) Ümitem Vuralem.

Při tradiční páteční modlitbě vyjádřili muslimové v asi 350 mešitách v Rakousku soustrast rodinám a přátelům obětí. Zdůraznili, že tento teroristický čin byl "útokem na všechny" obyvatele Rakouska, uvedl server deníku Die Presse.

Vzpomínku obětem pondělního útoku iniciovala rakouská muslimská obec (IGGÖ). "Teď, když teror dorazil před naše dveře, musíme více než kdy jindy odsoudit zneužívání náboženství k šíření násilí a teroru," řekl Vural.

"Ptáme se, co se muselo v tom mladém dvacetiletém muži odehrávat, když byl schopen tak násilného činu," citoval rakouský deník z dnešních modliteb v rakouských mešitách. V nich zazněly rovněž výzvy k životu podle hodnot islámu a k budování důvěry slušným životem a respektováním práv ostatních. Imámové rovněž odmítli násilí, teror a nenávist.

Útok v centru Vídně Vídni spáchal dvacetiletý rodilý Rakušan Kujtim Fejzulai, který měl kořeny v albánské menšině v Severní Makedonii a který během několika málo minut v pondělí kolem osmé večer zabil v centru Vídně dva muže a dvě ženy a přes 20 dalších osob zranil, několik vážně, než ho zastřelila policie. Za jeho zneškodnění dostali ve čtvrtek dva příslušníci zvláštní jednotky rakouské policie vyznamenání od rakouského kancléře Sebastiana Kurze.

Rakouská policie vyšetřuje, zda šlo útoku zabránit. Fejzulai byl totiž loni na jaře odsouzen poté, co se v roce 2018 snažil dostat do Sýrie a připojit se tak teroristické organizaci Islámský stát (IS). Z vězení byl podmínečně propuštěn v prosinci 2019 s tím, že se bude účastnit programu deradikalizace. Vyšlo také najevo, že letos v červenci se snažil v Bratislavě koupit munici do útočné pušky kalašnikov.