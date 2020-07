Muž s lukem a šípy odzbrojil policisty v německém městě, místní nemají vycházet

Muž měl na sobě oblečení s maskovacím vzorem. Policie vyzvala lidi z okolí Oppenau, aby nevycházeli z domu.

Weitere Pressemeldung zum aktuellen Polizeieinsatz in #Oppenau ➡️https://t.co/qn530SnwVr



Beamten wurde am Vormittag ein Mann gemeldet, der sich an einer Hütte aufhalten würde. Er soll hierbei unter anderem Pfeile und einen Bogen mit sich geführt haben.