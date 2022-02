Muž s nožem na nádraží v Paříži ohrožoval policisty, zastřelili ho

Nůž útočníka měřil asi 30 centimetrů a byl na něm nápis ACAB (All cops are bastards, Všichni policajti jsou parchanti). Policisté razantně zasáhli v obavě, že by muž mohl ohrozit cestující na frekventovaném nádraží, odkud odjíždějí rychlíky na sever Francie i do zahraničí.

"Dnes ráno kolem 7:00 ohrožovala policejní hlídku v regionu Île-de-France osoba vyzbrojená nožem. Policisté použili své zbraně, a předešli tak ohrožení sebe i cestujících," napsal na twitteru ministr vnitra Gérald Darmanin.

Kvůli incidentu byl omezen provoz v zóně odjezdů dálkových vlaků na Severním nádraží. Několik vlaků podle BFM TV nabralo zpoždění, zejména vlaky Eurostar do Belgie a Británie.