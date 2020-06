Na Baleáry může už od pondělí 6000 německých turistů, do karantény nepůjdou

Jde o pilotní projekt, který schválila španělská vláda na žádost vedení Baleár a který umožňuje dovézt konkrétním německým kancelářím 6000 německých turistů. Informovala o tom dnes agentura DPA. Celé Španělsko se má zahraničním turistům otevřít 1. července.

Baleárské ostrovy patří ke španělským regionům, které byly koronavirem postiženy nejméně. Vláda jim proto povolila jako prvním, spolu s Kanárskými ostrovy, začít rušit omezení volného pohybu a ekonomické činnosti zavedená v březnu kvůli pandemii. Nyní už jsou Baleáry, stejně jako polovina Španělska, v poslední fázi uvolňování restrikcí.

Německé cestovní kanceláře mohou podle dohody přivézt 4000 turistů z Německa na Mallorku, tisíc na Menorku a tisíc na Ibizu a Formenteru. Turisté nebudou muset do dvoutýdenní karantény, jako musí po příjezdu do Španělska z ciziny všichni od poloviny května. Tato povinnost by měla přestat platit pro všechny od 1. července.

Podobnou žádost - přivézt už tento měsíc konkrétní počet zahraničních turistů - podaly španělské vládě i Kanárské ostrovy, o ní ale zatím vláda nerozhodla.