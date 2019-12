Na demolici domu v Prešově se budou podílet i Češi

Zastupitelstvo města na dnešním jednání rozhodlo o rozdělení peněz z veřejné sbírky na pomoc postiženým tragédií, která si vyžádala patrně osm mrtvých.

"Nikde jinde jsme nesehnali stroj, který by měl sedmašedesátimetrové rameno. Je zákaz přibližovat se k domu, protože hrozí jeho zřícení. A toto je jediný stroj, který má dostatečně dlouhé rameno," vysvětlila novinářům primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Cannoneer group se zabývá strojní demolicí výškových objektů, pracovníci firmy byli podle tisku v Prešově už dříve v tomto týdnu. U poškozeného domu mezitím začaly přípravné práce na jeho rozebírání, a to budování ochranných násypů.

Statici již o víkendu za nevyhnutelné označili odstranění nejméně čtyř vrchních podlaží poškozeného domu. Není ovšem vyloučeno, že nakonec bude zbourán celý objekt. Při explozi byla poničena také jeho střecha a zřítilo se schodiště. Hasiči potvrdili sedm mrtvých při tragedii, ostatky stále pohřešované oběti se patrně dál nacházejí v poškozené budově.

Policie vyšetřuje neštěstí jako obecné ohrožení a v případu obvinila tři osoby, které prováděly výkopové práce, při nichž došlo u zmíněného domu k poškození plynového potrubí.

Až do alespoň částečné demolice poškozené bytovky se z bezpečnostních důvodů nemohou vrátit do svých bytů ani obyvatelé sousedního paneláku.

Zastupitelé Prešova rozhodli, že každá rodina z poškozeného domu dostane příspěvek ve výši 10.000 eur (255.000 korun) a rodiny ze sousední evakuované bytovky shodně po 3000 eur (76.500 Kč). Kromě toho bude město po omezenou dobu přispívat evakuovaným rodinám na bydlení částkou 500 eur (12.750 korun) měsíčně. Menší částku město rozdělilo bezprostředně po tragedii. Do veřejné sbírky na zmírnění následků exploze dárci zatím přispěli částkou přes dva miliony eur (51 milionů korun). Sbírka by měla trvat do konce ledna příštího roku a její zůstatek bude podle Turčanové rozdělen mezi vlastníky poškozeného domu.