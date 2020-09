Na Kanárské ostrovy od úterka dorazilo skoro 300 uprchlíků, jeden zemřel

"Od úterka dorazilo nejméně 283 uprchlíků," citovala agentura mluvčí prefektury ostrovů, které leží v Atlantickém oceánu asi 100 kilometrů západně od Maroka. Letos je to jedna z největších skupin, jež se na ostrovy dostaly.

Jeden z člunů skončil u břehů Tenerife. Bylo na něm 57 lidí včetně žen a dětí a také jeden mrtvý, který zemřel při plavbě.

Podle španělských záchranářů přirazilo k ostrovům od úterka osm vetchých lodí. Dnes museli pomáhat plavidlům se 126 lidmi ve vodách u ostrovů Lanzarote, Fuerteventura a Gran Canaria.

Podle AFP se Kanárské ostrovy podobně jako v letech 2006 až 2008 stávají pro uprchlíky znovu jedním z hlavním vstupů do Evropy. Od začátku roku se ve srovnání se stejným obdobím loni počet těch, kteří tam přijeli, znásobil téměř sedmkrát. Od 1. ledna do konce srpna to bylo podle španělského ministerstva vnitra celkem 3933 lidí.

Používají trasu, na níž musejí překonávat silné mořské proudy. Letos už na ní zemřelo 239 uprchlíků, přičemž za celý loňský rok to bylo 210 a o rok dříve 43 mrtvých.

Nevládní organizace připisují obnovený zájem o plavby na Kanárské ostrovy zpřísněním kontrol na středomořských trasách. Mnohé čluny se vydávají na tisícikilometrovou plavbu až ze Senegalu nebo Gambie.