Na Krétě začal kvůli covidu-19 platit zákaz nočního vycházení ve třetím městě

Ode dneška zatím na týden nesmí v Rethymnu vycházet lidé ven od jedné do šesti ráno, výjimkou jsou cesty do práce. Zakázána je nově také po celý den hudba ve všech zábavních podnicích, včetně barů a kaváren. Při vstupu do vnitřních prostorů barů, restaurací či kin tam stejně jako v celém Řecku platí od poloviny července povinnost prokázat se covidovým pasem.

Místní úřady tento týden také do 25. srpna prodloužily zákaz nočního vycházení už dříve tento měsíc zavedený v krétských městech Heraklion a Chania. Příští středu zákaz úřady opět přehodnotí podle aktuální situace.

Podle místních médií nárůst případů koronaviru na Krétě začíná zatěžovat na místní nemocnice. Za 24 hodin tam bylo hospitalizováno 22 lidí, celkem je tam v nemocnicích s covidem-19 nyní 220 pacientů, z toho 28 na jednotkách intenzivní péče. Za předchozí den se tam potvrdilo 472 nových nákaz.

V celém Řecku přibylo podle úterních údajů ministerstva zdravotnictví 4206 nákaz koronavirem, což bylo nejvíce za den od 6. dubna. Dnes ministerstvo oznámilo 3442 nových případů.

Deník Kathimerini dnes o odvoláním na tajemníka ministerstva zdravotnictví uvedl, že vrchol denních nárůstů očekává řecká vláda koncem září či začátkem října. Národní vakcinační výbor dnes také schválil očkování třetí dávkou pro lidi se sníženou imunitou a další ohrožené skupiny. V Řecku, které má necelých 11 milionů obyvatel, je nyní plně očkováno proti covidu-19 asi 5,5 milionu lidí.

S cílem naočkovat větší procento populace zavedla řecká vláda od tohoto pondělka povinné očkování proti covidu pro zaměstnance pečovatelských domů a od 1. září to začne platit i pro zaměstnance ve státních i soukromých nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Bez očkování musí tito lidé na neplacenou dovolenou a zaměstnavateli, který v těchto zařízeních nechá pracovat neočkovaný personál, hrozí vysoká pokuta.