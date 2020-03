Na Lesbu jsou ponecháni svému osudu migranti i místní. Podnikatelka odmítá podlehnout xenofobii

Zloději přišli minulou středu, vrátili se ve čtvrtek a přišli i v pátek, napsal deník La Vanguardia. A ač obchodnice už utrpěla velké ztráty v podnikání, odmítá podlehnout xenofobii, jež narůstá v posledních týdnech na tomto ostrově v Egejském moři blízko Turecka.

"Sebrali všechno. Víno, nealkoholické nápoje, sušenky, cukr, plenky... Nechali jen vodu a čisticí prostředky," popsala Chariklia. Ztráty dosud vyčíslila na 5000 eur (asi 128.000 Kč). Její velkoobchod je na cestě plné skladů a obchodů, mezi nimiž není podle ní žádný, který by alespoň jednou nevykradli. Sklady leží u tábora Moria, kde žije 20.000 migrantů v bídných podmínkách, v zimě, v přístřešcích bez tekoucí vody a elektřiny.

Když Chariklia pozemek před deseti lety koupila, zdálo se to jako dobrá volba. Oblast byla bezpečná, ceny tam byly nízké a místo vzdálené jen šest kilometrů od hlavního města ostrova Mytilini. Situace se ale změnila s otevřením tábora pro uprchlíky. Jednou v noci sebrali kus střechy, pak se napíchli na elektřinu, jindy zničili auto zaparkované na dvoře. Pojistit nás ale nikdo nechce, řekla podnikatelka, která chtěla sklad pronajmout a přestěhovat se jinam. Zájem o něj projevila jen jedna nevládní organizace.

"Od policie nic nečekám. Projíždí tudy každý den, vidí, co se tu děje, ale neudělají nic," říká žena. První krádež nahlásila policii, ale zloději přišli i po dvě další noci. Třetí noc ohrožovali noži jejího bratra, který spal uvnitř. Policie přijela až za dvacet minut. "Nevím, proč nemohli vzít auto a hlídkovat tu v noci," postěžovala si podnikatelka.

Chariklia je rozzlobená, ale chce si uchovat empatii. "Věřím, že stejně jako mezi námi jsou i mezi běženci lidé dobří a špatní. Jsou zoufalí. Kdybych byla na jejich místě, sama nevím, jak bych se zachovala," zamyslela se.

Lesbos je zapomenutý ostrov. Nechali svému osudu migranty i místní. Kvůli migrační politice EU, která nechává žadatele o azyl na řeckých ostrovech, žije na Lesbu na 27.000 běženců, ostrov má přitom asi 80.000 obyvatel. Tábor Moria je jako další město. Pokud by se tento poměr přepočetl například na Barcelonu, žilo by v katalánské metropoli 540.000 migrantů. V lese mezi blátem a odpadky.

To vše je výbušný koktejl, z něhož těží ultrapravice. Chariklia je se svým názorem na migranty na Lesbu skoro výjimkou. Mezi místními obyvateli roste nevraživost a v posledních dnech se množí xenofobní útoky. Na silnicích a plážích stojí hlídky domobrany, jejichž členové pronásledují migranty i humanitární pracovníky. V noci na sobotu tam někdo zapálil denní centrum pro uprchlíky.

"Některé nevládní organizace, například Lékaři bez hranic, dělají velmi důležitou práci," uznává starosta Morie, vesnice u tábora pro migranty, u jejíchž bran stojí místní a hlídají vstup do obce. Ne všichni jsou ale podle starosty z vesnice, přijeli i "radikálové" odjinud. I on však přiživil nedůvěřivost k nevládním organizacím. "Když dorazí migranti, už je čekají na pláži. Vědí přesně, kam a kdy dorazí. Jak je to možné? Kdo je informuje?" diví se starosta.

Mnozí místní na Lesbu tvrdí, že je v represivní atmosféře obtížné vyjadřovat se pozitivně o migrantech. Umělecký pár, který má řemeslnou dílnu v Mytilini, chtěl před několika měsíci dát práci jednomu z běženců, ale kvůli nátlaku okolí to neudělal.

Některé momenty připomínají staleté nacionalistické vášně na ostrovech, které byly do roku 1912 součástí osmanské říše a na nichž se vždy žilo ve stínu tureckého nepřítele. Jeden místní učitel se znepokojením vypráví, jak jeho kolega tento týden na základní škole nutil žáky pokleknout a modlit se za řeckou vlast proti "bezprostřednímu" nebezpečí války s Tureckem.

zdroj: YouTube

"Musíme zvednout hlas proti násilí na tomto ostrově. Dostáváme výhrůžky, nemáme svobodu pohybu. Útočí nejen na uprchlíky, ale i na každého, kdo se postaví na jejich stranu. Chápu, že lidé mají strach, ale nesmíme dopustit, aby vzali spravedlnost do svých rukou," varuje Efi Latsudiová, aktivistka, která dovedla k soudu stížnost na dva místní obyvatele za to, že jí vyhrožovali na sociální síti Facebook. Minulý týden dostali tři měsíce vězení.