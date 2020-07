Na lodi se 180 uprchlíky panuje napětí, několik z nich se pokusilo o sebevraždu

Na plavidle byl proto vyhlášen mimořádný stav a posádka stále žádá o povolení k zakotvení. Sedm předchozích bylo zamítnuto.

Na Ocean Viking čekají běženci zachránění ve Středozemním moři mezi 25. až 30. červnem při čtyřech různých operacích. Podle nevládní organizace SOS Méditerranée, která plavidlo provozuje, byla první skupina zachráněna v mezinárodních vodách, zbylé ve vodách Malty. Mezi uprchlíky je jedna těhotná a 25 nezletilých, z nich 17 je bez doprovodu dospělého.

The situation onboard #OceanViking is deteriorating quickly.



2 survivors jumped overboard earlier today. They were recovered by our teams and are now safe onboard. 1 more person attempted to jump.



This is what long delays of disembarkations do to extremely vulnerable survivors. https://t.co/tqW1WYxEHq pic.twitter.com/hky3D9xsuc